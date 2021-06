/25% от световното население/ изхвърля фаса си извън определените за това места. Това показват данните от проучване, разпространено от компанията Филип Морис Интернешънъл. И още: В световен мащабсе изхвърлят по улиците, на плажа и в улуците.са най-големият замърсител на плажовете и най-широкоразпространената форма на боклук в океаните. Всяка година се изхвърлят надв околната среда, като за разграждането им са нужни, в зависимост от външните условия, показват редица изследвания.Това провокира създаването на националната кампания

Инициативата има за цел да повиши информираността за проблема със замърсяването св обществените пространства и да провокира потребителите къмКампанията започва отс акцент върху. В началото на новия сезон атрактивни визии ще привличат вниманието на плажуващите, карайки ги да се замислят върху замърсяването с цигарени фасове на плажните ивици. Целта е да се насочи вниманието на обществото към проблема и да призове потребителите към

„С кампанията #ПромениКартинката се надяваме да събудимна пълнолетните потребители, да ги запознаем с фактите, свързани с проблема и в дългосрочен план да предизвикаме реално намаляване на замърсяването с фасове в България“ , заявява Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във Филип Морис България.

След 10 години в морето може да има, отбелязва Якова. И споделя: „Само 13% от хората в света знаят, че цигарите съдържат, а 75% смятат, че са направени оти при изхвърлянето им в гората, при първия дъжд, ще се разградят“.Филтърът на цигарите съдържа, направено от модифицирана дървесна целулоза, което е вид биопластмаса. Това се потвърждава и от новатаза пластмасата за еднократна употреба (Директива 2019/904/ЕС), допълва Якова.

, които ще бъдат позиционирани попрез лятото, имат за цел да накарат потребителите да се замислят защо е важнода се изхвърлят само на предназначените места за

