Движението в Прохода на Републиката се извършва поетапно, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. По-рано пътят беше затворен за движение.

Катастрофата е станала в района на село Вонеща вода, между три камиона. Предстои оглед и изтеглянето им от пътното платно.

Няма пострадали.

Катастрофирал камион временно ограничи движението през Прохода на Републиката

По-рано днес за движение беше затворен пътят Русе-Велико Търново между селата Поликраище и Първомайци. Там движението вече е възстановено.

