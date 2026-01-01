Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в 18:11 ч. местно време (17:11 ч. българско време) в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир (Северозападна Турция), съобщи Си Ен Ен Тюрк, позовавайки се на информация от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 11,58 километра, като за момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети вследствие на земетресението.

На 10 август м.г. трус с магнитуд 6,1 удари района на град Съндъргъ, причинявайки смъртта на двама души и ранявайки други 29. Втори трус със същата сила бе регистриран там на 27 октомври м.г., като тогава пострадаха 26 души.

През последните месеци около Съндъргъ са регистрирани хиляди вторични трусове, част от които с по-голям магнитуд, а заради засилената сеизмична активност през ноември м.г. градът получи статут на „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота“.