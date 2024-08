🚨#Urgent: #Earthquake (#Deprem) with a magnitude of 4.1 M at a depth of 9 KM...

🗺️Location: 32 km east of Sivas, #Sivas, #Turkey

🌋Nearest #volcano: #ErciyesDagi 208 km

⌚ At 07:33 #UTC

📑Data source: #AFAD

🗓️13-08-2024 pic.twitter.com/IDrfVQ2tsH