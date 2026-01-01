Украйна се готви да изнася оръжия, тъй като страната произвежда „повече, отколкото изискват въоръжените ѝ сили“, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

„В някои сектори на (оръжейното) производство в момента имаме до 50% свръхкапацитет“, каза той снощи в традиционното си видеообръщение към нацията.

Тръмп разреши продажбата на оръжиe за Украйна

„Износът на украински оръжия ще стане реалност. Нуждите на украинските военни винаги ще са на първо място и за тях ще има достатъчно доставки - те ще вземат това, което е необходимо, а свръхпродукцията ще отива за износ“, подчерта той.

Зеленски посочи, че Украйна вече работи със страни от Близкия изток, Европа и Кавказ по специален формат за сътрудничество, известен като „сделки за дронове“.

„На масата имаме и предложение за нашите американски партньори“, добави той.

Украйна стига до своя „максимум“ – увеличава производството на дронове и роботи

Според сделката може да се изнасят дронове, отбранителни системи и други видове оръжия, като на нея се гледа като на начин за подобряване на финансите на страната.

„Нека кажа още веднъж - условията трябва да са благоприятни за Украйна, трябва да има ясен надзор и приходите от износа трябва да укрепят отбраната на Украйна. Така ще бъде“, каза Зеленски.

Украйна увеличи оръжейното си производство, откакто Русия осъществи пълномащабната си инвазия в съседната държава преди повече от четири години, отбелязва ДПА.