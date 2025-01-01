Украинският президент Володимир Зеленски инструктира правителството да изготви пакет от помощ през зимата за украинците, който да започне да се прилага през декември, съобщи Украинформ.

Той ще включва безплатни пътувания с влак. „Три хиляди километра, така че всеки да може да избира железопътни маршрути в рамките на Украйна безплатно – Лвов–Киев, Киев–Днепър и всеки друг маршрут“, заяви днес Зеленски в ежедневното си видеообръщение, като добави, че подробностите по програмата все още се уточняват.

Зеленски подчерта, че украинските железници трябва да покажат на гражданите, че бюджетните средства, отпускани на държавното предприятие, действително служат на обществото.

Посоченият от Зеленски брой километри е достатъчен например за две пътувания между фронтовия индустриален град Запорожие и големия град Ужгород на словашката граница, отбеляза ДПА.

Освен това правителството ще разработи зимна програма, подобна на миналогодишната, при която 14 милиона украинци получиха помощ, равняваща се на малко над 20 евро на човек.

Зеленски обеща: „Определено ще фиксираме цената на газа тази зима – няма да има увеличение, както и на цената на електроенергията за домакинствата“.

В момента цената на 1 киловатчас електроенергия е малко под 0,09 евро. Въпреки това, след руските атаки с дронове и ракети срещу електроцентрали и подстанции, в голяма част от страната токът е наличен само по няколко часа на ден.

Дори преди пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. Украйна беше най-бедната страна в Европа по доход на човек от населението, сочат изчисленията на Международния валутен фонд. Почти половината от държавния бюджет на страната се финансира чрез външни заеми и помощи.