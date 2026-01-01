Натовареният мост над река Рейн в западния германски град Леверкузен бе напълно затворен за движение, след като лед падна от надвиснали кабели и нанесе щети на автомобили, предаде ДПА.

Не може да се изключи възможността да възникнат и други опасни ситуации на моста, по който автомагистрала А1 пресича Рейн в града на север от Кьолн, заяви днес говорител на полицията.

Над 100 000 превозни средства преминават по моста всеки ден, отбелязва ДПА.

Според първоначалните заключения на полицията са станали три инцидента с имуществени щети. Във всеки от случаите автомобилите са били повредени от падащи ледени плочи. Полицията няма информация за ранени.

През януари 2025 г. ледени висулки на моста над река Рейн между Кьолн и Леверкузен предизвикаха инциденти и затваряне на участъци. Тогава той беше отворен едва след около шест часа, след като ледените плочи бяха премахнати ръчно с помощта на автовишка, припомня ДПА.