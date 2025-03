Eдин интересен детайл от срещата в Белия дом снощи - репортер попита Зеленски защо не носи костюм.

Това се случи преди да се разпали разговорът между президента на Украйна, Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Зеленски бе облечен в черен панталон и блуза, върху която бе изобразен гербът на Украйна. От началото на войната той не е обличал формално облекло, дори и на срещите на най-високо международно ниво.

Q: "Why don't you wear a suit?" Ukrainian President Zelenskyy: "I will wear costume after this war will finish." pic.twitter.com/FzJqjIAQHa

"Защо не сте с костюм? Вие нямате ли имате костюм, все пак сте в най-висшата институция на Съединените щати?", запита журналистът, оставяйки изненадан дори самия Доналд Тръмп.

"Имаш ли някакъв проблем?", отвърна Зеленски. "Много американци имат проблем с това как се обичате и не спазвате дрескода в Овалния кабинет", заяви от своя страна репортерът.

"Ще облека костюм след края на войната. Може би нещо като твоя, може би нещо по-добро. Не знам, ще видим. Може би ще бъде нещо по-евтино", обясни украинският държавен глава.

По-късно стана ясно, че репортерът е Брайън Глен, старши кореспондент на Белия дом в Real America's Voice - медия, която яростно подкрепя Тръмп.

