Пет човека загинаха, десетки бяха ранени и десетки - затрупани под отломките на частично срутила се 10-етажна сграда в южния ирански град Абадан, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс и АП.

Спасители се опитват да извадят най-малко 80 човека изпод развалините на сградата, която полуофициалната новинарска агенция Мехр описва като жилищно-търговска.



Държавната телевизия съобщи, че на място са повикани спасителни екипи от други населени места, за да се включват в издирвателната операция. В нея участват две групи обучени кучета, хеликоптери и седем аварийни превозни средства. Телевизионни кадри показват как местни жители скандират лозунги срещу градските власти.

#Iran : Tall building has collapsed in city of #Abadan #آبادان - pic.twitter.com/oERjwEoh87