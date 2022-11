It's confirmed that the suic1de b0mber at #Taksim Square in center of #Istanbul who ki11ed 6 and injured 54, was wearing a Hijab. So, it's all very Secular. pic.twitter.com/KS3yMYGxXS — Suresh Kochattil (@kochattil) November 13, 2022

на, съобщи турската полиция. Установено е, че това е. Тя е била специалниятна Работническа партия на Кюрдистан (ПКК).При първоначалния разпит жената е казала, че е билаи е влязла в Турция от района Африн в Северозападна Сирия, информира още полицията.Държавната телевизия ТРТ излъчи кадри как- главния заподозрян, от апартамент след среднощна акция. Жената с къдрава коса и лилав анцуг с надпис "Ню Йорк" върху него бе заснета как е отвеждана от полицията в полицейския участък.

БГНЕС

Turkish authorities arrest the terrorist responsible for placing the explosive device in a busy street in #Istanbul, that killed at least six civilians yesterday#Turkey's Minister of Interior: We arrested the person behind yesterday's attack in Istanbul. The terrorist... (1/3) pic.twitter.com/b4vXyarc1h — AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) November 14, 2022

🚨🇹🇷 Panic in #Istanbul after the explosion in the center of the city.



Explosions are officially recognized as terrorist attacks. pic.twitter.com/eP54Kb7gBK — Terror Alarm (@Terror_Alarm) November 13, 2022

При обиска полицията е използвала полицейско куче и е открилаТурските телевизии излъчиха по-рано кадри на човек, койтоза цветя в средата на улицата. Показано беше и видео от охранителни камери на жена, както се предполага извършителката, която напуска района, бягайки измежду останалите хора, които вървят спокойно.Припомняме, че в неделя следобедПри бомбения атентат загинаха