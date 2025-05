Google обнови емблематичната си икона „G“ за първи път от десетилетие. Новият дизайн заменя досегашните четири ясно разграничени цветни части (червено, жълто, зелено и синьо) с по-плавен преход между цветовете. Целта е логото да изглежда по-модерно и в крак с последните технологични промени, включително нарастващата роля на изкуствения интелект (AI) в продуктите на компанията.



Новата визия вече е достъпна за потребителите на iOS чрез приложението Google Search и започва да се появява и на Android устройства с бета версия 16.18 на приложението Google. Макар промяната да е фина и трудно забележима в по-малък размер, тя е част от по-широка промяна във външния вид на Google, която отразява новата ѝ посока.

