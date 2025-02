Компанията за морски проучвания Ocean Infinity възобнови търсенето на изчезналия през 2014 г. полет MH370 на Malaysia Airlines, съобщи малайзийският министър на транспорта Антъни Локе.

Министърът похвали „готовността на Ocean Infinity да разположи своите кораби“, за да възобнови издирването на Boeing 777, който изчезна от радарите на 8 март 2014 г. с 239 души на борда, включително 153 китайци, на път от Куала Лумпур за Пекин.

Локе добави, че все още не са договорени подробности за това колко време ще продължи търсенето.

Той също така не предостави подробности кога точно британската фирма е започнала издирването си, предаде АФП.

#MH370 Armada 78 06 continues crossing the 7th arc. Possibly checking on the AUVs but may just be killing time while the AUVs run. I have Wave Heights on in the last image. #vesseltracking by @BigOceanData pic.twitter.com/QO0D9v8jYO