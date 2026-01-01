Сграда, разположена край пътя, водещ към летището на Бейрут, беше поразена при въздушен удар, след като преди това Израел издаде предупреждение за атаки срещу сгради в южните предградия на ливанската столица, предаде Франс прес.

На кадри, излъчени от телевизията на АФП, се вижда гъст дим, който се издига над мястото на удара. От видео, разпространявано в социалните мрежи, става ясно, че са ударени горните етажи на сградата.

Пътят беше затворен от силите за сигурност веднага след предупреждението на израелската армия.

Друг удар по-рано днес също беше насочен срещу южните предградия на Бейрут, които вече са до голяма степен обезлюдени.