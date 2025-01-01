Върховният съд на Индия нареди на властите в Делхи да започнат да прибират всички бездомни кучета от улиците, да ги стерилизират и да ги преместят за постоянно в приюти, предаде Асошиейтед прес.

В заповедта, която бе издадена днес, също така се посочва, че гражданските органи в столицата незабавно трябва да започнат процес на залавянето на 5000 бездомни кучета от "високорискови райони" и да ги изпратят в приюти, оборудвани с подходящ персонал и видеонаблюдение. Този процес е планирано да приключи в рамките на между шест и осем седмици.

Към момента не е ясно защо съдът иска залавянето на 5000 кучета, отбелязва АП. Според различни изчисления бездомните кучета в Делхи са между 500 000 и 1 000 000.

Въпреки че много от кучетата, които се разхождат по улиците на индийската столица, са безобидни, съдът се стреми да въведе мерки за ограничаване на нарастващия брой случаи на ухапвания. Според някои изчисления, основани на данни от болниците, в Делхи всеки ден има близо 2000 случая на ухапване от кучета.

"Ситуацията е изключително мрачна", пише в съдебната заповед. В текста се посочва, че решението на съда е взето "с оглед на по-широкия обществен интерес". "Бебетата и малките деца не бива в никакъв случай да стават жертви на бездомни кучета", подчертава Върховният съд.

Магистратите също така разпоредиха на до една седмица открият телефонна линия за подаване на сигнали за ухапвания от кучета. Съдът заяви, че всяко физическо лице или организация, които пречат на властите да премахнат бездомните кучета от улиците, ще бъдат изправени пред "строги" юридически последици. Бездомните кучета не трябва да бъдат пускани обратно по улиците, в жилищни райони или на обществени места, пише още съдът.

По-рано любители на животните и активисти се противопоставиха на отнасянето на проблема с бездомните кучета до съда.

Магистратите се обърнаха в решението си към тези възражения с думите: "дали всички тези защитници на животните ... ще успеят да върнат онези, които са станали жертва на бяс".

Бясът при ухапване от куче се причинява от вирус, който засяга централната нервна система. Ако не се лекува, той почти винаги води до фатален край.