В Индонезия са регистрирани най-малко четири нови изригвания на вулкана Семеру, при което стълбът от пепел достигна височина от 4,7 километра, съобщи индонезийският Център по вулканология, цитиран от ТАСС.
Изригванията на вулкана в провинция Източна Ява, бяха съпроводени с изхвърляне на пепел с бял и сив цвят, разпространяващ се в северна, северозападна и западна посока.
Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Jumat, 29 Mei 2026, pukul 09:43 WIB tinggi kolom abu teramati ± 1.000 m di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 110 detik. https://t.co/Zrmz1412vA via @id_magma pic.twitter.com/vM80eEBau1— Badan Geologi (@badangeologi_) May 29, 2026
От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера в радиус от 5 км, поради риска от изхвърляне от вулкана на нажежени камъни и свличане на лава.
Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3676 м над морското равнище - бел. ТАСС) и най-високият връх на остров Ява.
Индонезийският архипелаг се намира в така наречения Огнен пръстен, поради което за региона е характерна повишена сеизмична активност. Общо в Индонезия има повече от 500 вулкана, от които около 130 са активни, отбелязва ТАСС.