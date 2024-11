Who will become the President of America?



Президентските избори в САЩ - ключови дати

Бившият президент републиканец Доналд Тръмп и вицепрезидентката от Демократическата партия Камала Харис се изправят един срещу друг на президентските избори в САЩ на 5 ноември. Държавите от ЕС и членките на НАТО също очакват с нетърпение резултатите.Кампаниите на Тръмп и Харис събраха и похарчиха рекордни суми пари за реклами и обиколки. Медийното отразяване на американски избори никога не е било по-интензивно или поляризирано, пише The Guardian.Тръмп заяви, че ако се върне на власт, ще наложи строги мита на Европа, ще инициира мирен договор между Русия в Украйна и ще намали подкрепата на САЩ за Киев, на което повечето европейски лидери категорично се противопоставят.„Бъдещето на Европа, НАТО и солидарността в изправянето срещу Русия са заложени на карта“, обяснява Никол Бачаран, политически анализатор.Някои високопоставени служители и анализатори, сред които е и Виктор Орбан, подкрепят Тръмп и смятат, че той ще стимулира отбранителните разходи в Европа.Изборният ден официално е на 5 ноември, но вече десетки милиони души са гласували предсрочно, за да избегнат дълги опашки или други неудобства.Резултатът от изборите може да стане известен часове след изборите, но може и това да отнеме няколко дни, особено ако те са близки и подадените по пощата гласове се окажат фактор.Президентът на САЩ не се избира с просто мнозинство на гласовете, а чрез електоралната колегия, която се състои от 538 избиратели. За да спечели изборите, кандидатът трябва да получи най-малко 270 електорални гласа.Всеки щат има определен брой електорални гласа, който се основава на броя на конгресните представители (които зависят от населението на щата) плюс двата сенаторски гласа. Например, Калифорния, с най-голямо население, има 55 електорални гласа, докато по-малки щати като Вайоминг имат само три.Изборите често се фокусират върху т.нар. "колебливи" или "бойни" щати, където резултатите са по-непредсказуеми и двата основни кандидата (обикновено демократи и републиканци) се състезават активно. Тези щати включват Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северна Каролина, Пенсилвания и Уисконсин.Кандидатите често насочват усилията си към специфични демографски групи. Например, през последните избори Доналд Тръмп фокусира своето внимание върху избирателите в по-слабо населени райони и работническата класа, докато Камала Харис се стремеше да привлече избиратели от цветнокожи и латиноамерикански общности в големите градове.До момента резултатите са изключително близки и мнозинството политически анализатори отказват да споделят прогнозите си относно победителя, пише The Guardian.Камала Харис60 годишната Харис спечели номинацията на Демократическата партия, след като президентът Джо Байдън се отказа от кандидатурата си за преизбиране. Бивша американска сенаторка и главна прокурорка на Калифорния, Харис стана първата жена и първият цветнокож човек, заемал поста на вицепрезидент, след като Байдън я избра за своя подгласничка през 2020 година. Ако спечели, тя ще стане първата жена на президентски пост в 248-годишната история на страната.Доналд ТръмпСедемдесет и осем годишният Тръмп си осигури републиканската номинация през юли, за да се кандидатира за трети пореден път за Белия дом, след като спечели изборите през 2016 г. и загуби кандидатурата си за преизбиране през 2020 година. През май Тръмп стана първият бивш президент на САЩ, който беше осъден за престъпление. Става дума за обвинението, че е опитал да повлияе незаконно на изборите през 2016 г., като е платил пари на порноактриса, за да не разгласява, че двамата са имали връзка. Той е и първият президент, който е бил подложен на два пъти на импийчмънт. Той отрича да е извършил каквото и да е нарушение. Срещу него бяха извършени два опита за убийство - един на предизборен митинг в Пенсилвания през юли и друг през септември близо до игрището му за голф във Флорида.Чейс ОливърВъпреки че Либертарианската партия покани Тръмп на своя конгрес, тя в крайна сметка избра за свой кандидат 39-годишния Оливър. През 2022 година Оливър се кандидатира за сенаторско място в щата Джорджия и събра 2% от гласовете.Джил Стейн74-годишната лекарка Стейн, която бе кандидатка на Зелената партия за Белия дом през 2016 г., се кандидатира отново през 2024 година.Тя стартира настоящата си кампания, обвинявайки демократите, че отново и отново изневеряват на обещанията си „за работещите хора, младежта и климата - докато републиканците изобщо не дават такива обещания“.Корнел Уест71-годишният Уест първоначално се кандидатира от Зелената партия, но през октомври заяви, че хората „искат добри политики, а не партийна политика“ и се обяви за независим. Той обещава да сложи край на бедността и да гарантира жилища за бездомните.Това са първите президентски избори, откакто върховният съд отмени Роу срещу Уейд, което доведе до забрани в много републикански управлявани щати. Харис подкрепея национален закон за защита на правото на безопасен аборт. Тръмп поддържа позицията, че правото на аборт е индивидуално решение на щатите и не подкрепя национална забрана.Демократите определят Тръмп като заплаха за демократичните норми, позовавайки се на инцидентите от 6 януари 2021 г. и обвинява, че Тръмп може да установи авторитарно управление.Тръмп отхвърли обвиненията и вместо това посочи, че Харис представлява истинската заплаха за демокрацията, свързвайки темата с онлайн цензурата и правните действия срещу него.Харис панира намаляване на данъците, забрана на повишаване на цените, подобряване на достъпността на жилищата и нови данъчни кредити за деца.Тръмп обещава да намали данъците, да наложи мита на вносните стоки и да защити социалното осигуряване и Medicare.Харис предлага двупартийна инициатива за увеличаване на агентите по гранична сигурност и затваряне на границата, ако броят на мигрантите надхвърли определен праг.Тръмп продължава да поставя акцент върху имиграцията и обещава рекордно мащабна операция по депортиране.Новоизбраният президент сформира преходен екип, който да планира прехвърлянето на властта. Той работи по определяне на политически приоритети, проверка на кандидати за ключови административни позиции и координиране с напускащата администрация.Новоизбраният президент и ключови членове на техния екип започват да получават секретни брифинги за националната сигурност, за да се подготвят за справяне с текущи или възникващи глобални заплахи.47-ият президент ще встъпи в длъжност в 12 часа на обяд на 20 януари в Капитолия на САЩ. Президентът в оставка обикновено присъства на встъпването в длъжност като символ на мирното предаване на властта, въпреки че Тръмп бойкотира през 2020 г. Новият президент започва работа незабавно, като често подписва поредица от изпълнителни заповеди за отмяна или продължаване на определени политики и провежда срещи с техния екип.