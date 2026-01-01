Обилни дъждове, обхванали части от Турция през последните дни, предизвикаха сериозни наводнения в населени райони и земеделски земи в турските окръзи Османие и Маниса, предаде ТРТ Хабер. Двама души от градчето Кадирли в окръг Османие са загинали, след като водната стихия отнесла автомобила им.
📌 Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlarda temizlik ve hasar tespit çalışması başlatıldı. https://t.co/Vbj1WBHk0Y pic.twitter.com/pwtnO3tfx7— Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber) April 8, 2026
По информация на ТРТ Хабер заради обилните дъждове от последните дни в много от населените места в южния окръг Османие се съобщава за сериозни наводнения, засягащи жилищни сгради, търговски обекти, мазета и подлези за автомобилен транспорт. Местните власти съобщават, че близо до градчето Дюзичи придошлите води са причинили скъсването на мост.
🇹🇷 At least two people have died and no fewer than six are missing due to severe flooding in the Turkish province of Osmaniye.— RusWar (@ruswar) April 9, 2026
The city of Kadirli, with a population of about 150,000 people, was hit hardest. The city is partially flooded, thousands of cars need repairs, and… pic.twitter.com/0iW6yu4feG
На място са изпратени повече от 500 служители на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), както и голям брой служители на турската полиция и на жандармерията. По думите на валията на Османие Мехмет Фатих Серденгечти спасителните екипи са успели да измъкнат десетки граждани от водната стихия. По думите на Серденгечти до момента има информация за двама загинали, които са били отнесени от водната стихия заедно с автомобила си.
📌 Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı. Sel sularına kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ppQAolrMwn— Gündem Artı (@GundemArtiTr) April 8, 2026
За обилни дъждове и наводнения се съобщава и в западния окръг Маниса. По данни на местните власти река Гедиз, която преминава през окръга, е излязла от коритото си и е заляла земеделски площи в районите на градовете Тургутлу, Салихли и Ахметли. По данни на земеделската камара на град Салихли основната част от засегнатите площи са лозя.