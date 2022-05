36-годишен мъж е бил арестуван и настанен в психиатрия, след като намаза с торта стъклената витрина, зад която стои шедьовърът на Леонардо да Винчи „Мона Лиза”, съобщиха от френската прокуратура.

Според разпространеното в социалните мрежи видео от инцидента, мъжът е направил това в знак на протест срещу художниците, които не обръщат достатъчно внимание на "планетата".



Служители на Лувъра в Париж, където енигматичният портрет заема достойно място, отказаха да коментират странния инцидент, случил се в неделя.

Ценната творба на Леонардо да Винчи, която в миналото е била обект на опити за вандализъм, е останала невредима, благодарение на стъклената си устойчива на куршуми витрина.

"Мъж, облечен като възрастна дама, скочи от инвалидната количка и се опита да разбие бронираното стъкло на Мона Лиза. След това продължи да размазва торта по стъклото и да хвърля рози навсякъде, и всичко това преди да бъде отблъснат от охраната", разказа потребител на "Twitter", станал свидетел на случката.



