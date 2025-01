Полети бяха отменени, пътища - затворени, и фериботи - спрени, в части от Великобритания тази сутрин заради бурни ветрове със скорост над 160 км/ч, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Железопътните връзки също са ограничени, а за Шотландия и Северна Ирландия е издаден червен код, тъй като се очаква бурята „Еовин“ да нанесе щети на сгради, да изкорени дървета и да предизвика прекъсване на електроснабдяването, съобщи метеорологичната служба на Обединеното кралство.

Железопътната компания „СкотРейл“ отмени всичките влакове в Шотландия за днес, като каза, че „предоставянето на услугата на пътниците не е безопасно заради метеорологичните условия“.

Powerful windy hit due to Storm Éowyn in Spanish Point of County Clare, Ireland 🇮🇪 (24.01.2025) pic.twitter.com/xNXB27ow2f