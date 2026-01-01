В Чехия днес и утре се произвеждат местни и сенатски избори, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е първият тест за обществените нагласи спрямо правителството на милиардера-популист Андрей Бабиш, което встъпи в длъжност през декември.

Избирателните секции отварят в 14:00 ч. (местно време – 15:00 българско) като гласоподавателите ще могат да упражнят правото си на глас и утре.

Над 8 милиона избиратели с право на глас ще избират общински съвети в повече от 6200 района. В големите градове на страната недостигът на жилища беше основна тема по време на предизборната кампания.

Заложени на карта са и една трета от местата в Сената – горната камара на парламента, както се случва на всеки две години. Гласуването ще определи дали либералната и консервативната опозиция ще успеят да запазят мнозинството си в камарата, или управляващите партии и техните съюзници ще постигнат успехи.

Президентът Петър Павел привлече вниманието преди вота, като обяви, че няма да може да гласува за общинския съвет в родното си село Черноучки в северозападната част на страната, поради частно пътуване извън Европейския съюз.

„Президентът съжалява за грешката в планирането“, заяви неговият говорител. При местните избори в Чехия не е предвидена възможност за гласуване по пощата.