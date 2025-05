Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен получи днес международната награда "Карл Велики" - годишна награда за принос към европейското единство, предаде Асошиейтед прес. Награждаването се осъществява в момент, когато блокът е изправен пред предизвикателства като войната в Украйна, търговската война на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и проблемите със сигурността из целия континент.

Фон дер Лайен бе определена от испанския крал Фелипе Шести като "олицетворението на европейския дух" по време на церемонията в германския град Ахен.

"Независима Европа - знам, че това послание звучи страшно за много хора. Но това е от ключово значение за свободата ни", каза Фон дер Лайен.

"Светът отново се оформя от имперски сили и имперски войни. От велики сили, които са готови да използват всички средства, честни и нечестни, за да спечелят предимство", каза тя, като отбеляза инвазията на Русия в Украйна като ярък пример за тази тенденция.

"До края на това десетилетие ще възникне нов международен ред", заяви Фон дер Лайен. Тя подчерта, че Европа трябва да формира този ред. "Нашата мисия е европейската независимост", добави тя.

Congratulations to Dr Ursula von der Leyen, President of the European Commission, for being awarded the International Charlemagne Prize of Aachen 2025. #Karlspreis2025



📸 Karlspreis / Christian van't Hoen pic.twitter.com/Z1KYaSUww7