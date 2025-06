Украйна извърши нападение с дронове срещу руска военновъздушна база в Сибир, намираща се на повече от 4300 км от фронтовата линия, съобщиха проруски блогъри, цитирани от Ройтерс.

Видеа и снимки в социалните мрежи, които не може да бъдат проверени от независими източници, показват издигащи се пламъци от стратегически руски бомбардировачи в авиобазата "Белая" северно от Иркутск.

Според източник от украинското разузнаване, цитиран от Ройтерс, Службата за сигурност на Украйна е извършила мащабна атака с дронове, насочена към над 40 руски военни самолета. Сред тях е имало стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-22, използвани от Русия за ракетни удари срещу Украйна.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев потвърди информацията за нападение с дронове край село Средни в Усолски район, но не спомена дали са били засегнати стратегически самолети.

В публикуван от него видеоклип в "Телеграм" се чуват летящи дронове и се вижда гъст дим, издигащ се в небето. Кобзев заяви, че това е първата подобна атака в региона и уточни, че не е известен броят на дроновете. Според него те са били изстреляни от камион.

Местни власти съобщават и за отделна атака с украински дрон в Мурманска област в Северна Русия. Там се намира военновъздушната база "Оленя", също използвана от стратегическата авиация.