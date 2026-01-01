Сбиване между младежи в кафене в истанбулския район Гюнгьорен, довело до смъртта на 16-годишно момче, отново разпали дебата в турското общество за търсенето на наказателна отговорност от непълнолетни лица, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

По информация на турски медии до фаталния инцидент се стигнало на 14 януари, когато между две групи младежи възникнал спор относно „провокативни погледи“, който прераснал във физическа саморазправа. По време на конфронтацията 14-годишен младеж от едната група наръгал 16-годишно момче от другата, което по-късно издъхнало от раните си, въпреки че било откарано в болница.

Случаят отново разпали дебата в турското общество за търсенето на наказателна отговорност на непълнолетни лица, връщайки на дневен ред станалият печално известен в Турция случаи „Мингуци“, при който в началото на миналата година насред оживен пазар в Истанбул спор между младежи доведе до смъртта на 15-годишно момче от турско-италиански произход. През октомври м.г. съд в Турция осъди двама младежи на 15 и 16-годишна възраст на по 24 години за причиняване на смъртта на 15-годишния Матия Ахмет Мингуци – решение, което предизвика разнопосочни реакции в обществото, тъй като семейството на Мингуци и част от обществото смятат наказанията за недостатъчни, а правозащитни организации и друга част от обществото – ги определя като твърде сурови.

„Едно 14-годишно дете трябва да бъде в училище, а не да обикаля с нож. Ако носиш оръжие на колана си, намерението ти е ясно. Това не е дете, а убиец“, коментира след случая в Гюнгьорен майката на загиналото момче, подновявайки призивите за въвеждане на по-строги санкции при подобни ситуации. Властите в Турция провеждат разследване по случая, като до момента в хода на акцията са задържани общо шестима заподозрени.

На фона на дебата в турското общество през ноември м.г. турските депутати сформираха специална парламентарна комисия за разследване на факторите, които тласкат младежите в страната към престъпна дейност, а министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че правителството обмисля промени в начина, по който се търси наказателна отговорност от непълнолетни лица.

Съгласно настоящото турско законодателство, лица под 18 години не могат да получат доживотни присъди, а 24 години е максималният възможен срок на лишаване от свобода за непълнолетни, осъдени за тежки престъпления.