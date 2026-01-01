Президентът на САЩ Доналд Тръмп номинира бившия член на Борда на управителите на Управлението за федерален резерв Кевин Уорш за ръководител на американската централна банка, предаде Франс прес.

„Познавам Кевин от дълго време и нямам никакво съмнение, че той ще остане в историята като един от ВЕЛИКИТЕ председатели на Федералния резерв - може би най-добрият. Освен всичко останало, той е като „излязъл от кастинг“ и никога няма да ви разочарова“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп заяви, че не планира да уволни председателя на Федералния резерв

Мандатът на действащия президент на УФР Джером Пауъл изтича през май тази година. Той бе назначен на поста по време на първия президентски мандат на Тръмп през 2018 г. Републиканският държавен глава обаче често критикува настоящия шеф на УФР заради отказа му да понижи водещите лихви с желания от него темп.

Централната банка на САЩ в сряда остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5 - 3,75 на сто, с което даде нов повод за критики от страна на Тръмп.