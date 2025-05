Трима ученици са били намушкани с нож днес в начално училище "Вахаярви" в Пиркала, югозападна Финландия, а заподозреният, също ученик, е бил арестуван малко след това, предаде AFP, позовавайки се на съобщение от полицията.

Пострадалите не са с животозастрашаващи наранявания, заяви говорителката на полицията Нина Юуракко пред AFP.

Местни медии съобщиха, че преди нападението заподозреният, за когото се смята, че е на 16 години, е изпратил до новинарските агенции манифест, в който твърди, че възнамерява да атакува момичета.

🇫🇮 #Finland: A 16-year-old boy has been arrested after a knife rampage at a school in Pirkkala left at least three injured. The attacker recorded the footage himself with a camera fastened to his body.



According to local media, the suspect had planned the attack for six months… pic.twitter.com/yVdJHucbSz