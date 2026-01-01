Три земетресения с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер са регистрирани през нощта в района на северозападния турски град Съндъргъ (окръг Балъкесир), предаде Анадолската агенция, позовавайки се на информация от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

По данни на АФАД късно снощи в района на Съндъргъ са регистрирани два силни труса – един в 23:11 ч. местно време (22:11 ч. българско време) с магнитуд 4,1 и един в 23:28 ч. местно време (22:28 ч. българско време) с магнитуд 4,4. В 02:24 ч. местно време (01:24 ч. българско време) тази сутрин е регистриран още един трус с магнитуд 4 по скалата на Рихтер. Трите земетресения са регистрирани на дълбочина между 10 и 13 км.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресенията.

На 10 август м.г. трус с магнитуд 6,1 удари района на град Съндъргъ, причинявайки смъртта на двама души и ранявайки други 29. Втори трус със същата сила бе регистриран там на 27 октомври м.г., като тогава пострадаха 26 души. През последните месеци около Съндъргъ са регистрирани хиляди вторични трусове, част от които с по-голям магнитуд, а заради засилената сеизмична активност през ноември м.г. градът получи статут на „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота“.

Трус с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер бе регистриран вчера в Съндъргъ малко след 18:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време).