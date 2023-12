По света виждаме авторитарни правителства, които са все по-нетолерантни към идеите, вярвания и практики, различни от техните собствени, информира Voice of Ameriva (VOA). Трагичните събития се развиват в Тибет, казва Узра Зея, американски дипломат, заместник-държавен секретар по гражданската сигурност, демокрацията и правата на човека в администрацията на Байдън от юли 2021 г., предава Voice of Ameriva (VOA).



В тибетски будизъм състраданието, емпатията и ненасилието е сърцето на идентичността и културно наследство на населението, казва тя. Но служителите на Китайската комунистическа партия представят тази религия на мира като екзистенциална заплаха за Китайската народна република, продължава дипломатът. За десетилетия, КНР е разработила драконовска система на репресии, казва Зея.



Тя заявява, че Съединените щати ще продължават да акцентират към това нарушение на човешките права в Китайската народна република, ще продължат да привличат международната солидарност в подкрепа на човешките права на тибетците.



„Продължаваме да призоваваме КНР да възобнови съдържателния и пряк диалог с Далай Лама или негови представители без предварителни условия“, каза политикът, съобщават от Voice of Ameriva (VOA).