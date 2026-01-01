Светът гледа с безпокойство към ядреното въоръжение на САЩ и Русия, след като в полунощ изчете Договорът Нов СТАРТ, ограничаващ броя на ядрените бойни глави, които двете сили могат да разполагат, както и на ракетите и бомбардировачи, предназначени за нанасяне на ядрен удар.

Договорът между двете най-големи ядрени сили в света бе подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия - Барак Обама и Дмитрий Медведев. Той налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, посочва Франс прес.

С изтичането на договора се навлиза в период на несигурност на фона на опасенията от нова надпревара във въоръжаването, отбелязват световните агенции.

Докато Вашингтон още не дава подробности за намеренията си оттук насетне, Москва заяви, че вече „не е обвързана“ с договора.

„Изхождаме от предположението, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или взаимни декларации по договора“, заяви руското външно министерство вчера, цитирано от Франс прес.

Малко преди това обаче Русия увери, че ще действа „обмислено и отговорно“ по въпросите, свързани с ядрените оръжия. Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.

По време на разговор с китайския си колега Си Цзинпин руският президент Владимир Путин „подчерта, че в тази ситуация ще действаме обмислено и отговорно“, заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков пред журналисти. „Оставаме отворени за намиране на начини за преговори и гарантиране на стратегическа стабилност“, каза той.

На този етап обаче Вашингтон не навлиза в подробности за намеренията си, посочва АФП.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че няма какво да обяви, но президентът Доналд Тръмп ще говори „по-късно“ по темата, без да уточни кога. Той също така посочи, че Съединените щати искат да включат Китай във всички обсъждания.

„Президентът (Тръмп) в миналото ясно е заявявал, че за да се постигне реален контрол над въоръженията през 21-ви век, е невъзможно да се действа без включването на Китай, предвид неговия значителен и бързо разрастващ се арсенал“, каза Рубио на пресконференция.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че изтичането на договора Нов СТАРТ е мрачен момент за международната сигурност и мира и призова двете страни възможно най-бързо да договорят нова рамка за контрол на оръжията за масово унищожение, предаде Ройтерс.

"За първи път от повече от половин век се изправяме пред свят без каквито и да е обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ – двете държави, които притежават огромна част от световните запаси от ядрени оръжия", пише Гутериш в изявление. Той отбелязва, че загубата на трупани с десетилетия постижения около контрола на оръжията "не може да настъпи в по-лош момент" и предупреждава, че от десетилетия не е имало толкова голяма опасност от използването на ядрено оръжие.

Генералният секретар на ООН обаче казва, че сега има възможност за "рестарт и изграждане на режим за оръжеен контрол, който да отговаря на бързо развиващата се обстановка". Гутериш също така приветства изразената от лидерите на двете страни нужда да се предотврати безконтролното разпространение на ядрените оръжия.

"Светът сега очаква Русия и САЩ да превърнат думите в действия", посочва той. "Призовавам двете страни незабавно да се върнат на масата за преговори и да се споразумеят за нова рамка", пише в заключение генералният секретар на ООН.

Папа Лъв Четиринадесети призова лидерите на Русия и САЩ да подновят договора Нов СТАРТ, предаде Ройтерс. Първият папа американец каза на седмичната си обща аудиенция във Ватикана, че сегашната ситуация в света "изисква да се направи всичко необходимо, за да бъде избегната нова надпревара във въоръжаването". "По-спешно от когато и да било трябва да заменим логиката на страха и недоверието с универсална етика, която да насочва решението в полза на общото благо", призова Светият отец.