Десет души са загинали след стрелба на емблематичния плаж Бонди в Сидни.

Австралийската полиция потвърди, че при нападението са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА. Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние".

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.

В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри.

БТА/АП

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.