Сръбските студенти, които от дни се придвижват с велосипеди от Нови Сад до Страсбург, пристигнаха снощи във френския град, където ги посрещнаха множество събрали се граждани, предаде сръбската агенция Бета.

Пътуването им, което започна на 3 април и включва представители на четирите университета в Сърбия – Нови Сад, Белград, Ниш и Крагуевац, беше с цел да привлече вниманието на европейската общественост към ситуацията в Сърбия. Репортери на сръбската телевизия Ен1 съобщиха, че 80 студенти – 71 мъже и 9 жени, са тръгнали на път за Страсбург и всички са стигнали до крайната дестинация.

За студентите беше организиран прием на площад „Клебер“ в Страсбург, където се събраха много граждани, младежи, деца, както и охрана, която регулира всичко. На място присъстват и телевизионни екипи от Белград. Студентите бяха посрещнати с червен килим, който ги очакваше във всички градове, които посетиха на път за Страсбург.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Serbian Student Cyclists Arrive in Strasbourg to Seek EU Support.



A group of students and academic community members from Serbia, who embarked on a 1,300-kilometer bicycle journey from Novi Sad, arrived in Strasbourg, France.



The students, protesting… pic.twitter.com/sFXHwNLaY5