В месеца на влюбените сръбски митничари конфискуваха скъп диамантен пръстен, купен в Дубай, тъй като бижуто не е било декларирано предварително, предават сръбските медии, предава Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

На 4 февруари служители на отдела за борба с контрабандата, в сътрудничество с полицията, предотвратиха пренасянето през границата на диамантен пръстен на стойност над половин милион динара ( 4258,99 eвро ) без да бъде деклариран, обявиха от сръбската митническа администрация, съобщи Ен1.

„Пръстенът - с крушовидна форма в оригиналната си опаковка и с издадена фактура от Дубай, е намерен сред дрехите в куфара на пътника", се казва в съобщението.

Бижуто е конфискувано, а на пътника е наложена глоба, обявиха митническите власти.