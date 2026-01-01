Авария в електроснабдяването остави по-голямата част от бившата съветска република Грузия на тъмно. Проблемът може да е бил предизвикан от планови изпитания в голяма водноелектрическа централа, съобщават руски медии, цитирани от Ройтерс.

Според руските осведомителни агенции към 20:00 ч. вчера големи градове, сред които и столицата на 3,7-милионната страна Тбилиси, са останали без ток.

Агенциите цитират представителя на местната комисия за енергийно и водно регулиране Гиорги Пангани, според когото случаят е съвпаднал с профилактика във веца.

След два срива в електроенергийната система миналия месец планираните изпитания са били предприети с цел да бъдат набелязани слабите места в електропреносната инфраструктура на Грузия, каза Пангани.

По думите му е започнато разследване за установяване на причините за поредната авария.