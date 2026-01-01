Специален трамвай по случай Великденските празници, символично кръстен "трамвая на заека", пусна днес Транспортната компания на Букурещ (STB).

Превозното средство тръгва от депо "Дудещ", а крайната му спирка е централният площад „Унирий“, пише кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Маршрутът включва някои от ключовите забележителности на румънската столица. За градското приключение е използван ретро моделът EP V3A 6001, част от историческото наследство на транспорта в Букурещ.

“Украсили сме го с тематични елементи като гигантски сламени зайчета и цветни великденски яйца. Предлагаме на пътниците истинско парти на колела и многобройни изненади, включително балони и лакомства. Искаме това да се превърне в ежегодна традиция“, посочват инициаторите.