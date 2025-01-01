Индийски изтребител "Теджас" се разби днес по време на демонстрационен полет на авиошоуто в Дубай, съобщиха Военновъздушните сили на Индия, цитирани от Асошиейтед прес.
Индийските ВВС потвърдиха смъртта на пилота. В изявление те посочват, че "пилотът е получил фатални наранявания при инцидента". "Военновъздушните сили дълбоко съжаляват за загубата на живота му и застават до скърбящото му семейство в този момент на скръб", се посочва още в изявлението.
Se perdio un HAL TEJAS en el air show de dubai. No se ve eyección del piloto... https://t.co/w1RDLKG4BY— Alan (@NotDefensaArg) November 21, 2025
Създадена е разследваща комисия, за да се установи причината за инцидента.
Според очевидец, цитиран от Франс прес, изглежда, че машината е започнала да губи контрол и да се насочва към земята, преди да падне и да избухне в пламъци на около 1,6 км от мястото на изложението.
✈️🇮🇳🇦🇪 Indian Air Force aircraft met with accident during an aerial display at Dubai Air Show today. The pilot sustained fatal injuries in the accident — Indian Air Forces— Lord Bebo (@MyLordBebo) November 21, 2025
Изтребителят "Теджас" е местно индийско производство на държавната компания "Хиндустан Аеронаутикс Лимитид" (Hindustan Aeronautics Limited).
През септември Министерството на отбраната на Индия подписа договор с компанията за закупуване на 97 изтребителя "Теджас" за Военновъздушните сили. Очаква се доставките да започнат през 2027 г.
През 2021 г. индийското правителство сключи още едно споразумение с дружеството - за 83 изтребителя. Доставките трябваше да започнат миналата година, но бяха забавени главно поради недостиг на двигатели, които трябва да бъдат внесени от Съединените щати.
