Пресбюрото на Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация съобщава, че според постъпващата в СВР информация "настоящите безредици в Сърбия с активното участие на млади хора са резултат до голяма степен от подривна дейност на Европейския съюз и държавите, които го съставляват", се посочва на сайта на институцията. В анализа на СВР се твърди и че ЕС финансира новинарски портали, чрез които и изданието FAR, което излиза на български и сръбски език от 9 години.

"Целта на европейския либерален мейнстрийм е да доведе на власт в тази най-голяма балканска страна послушно и лоялно към Брюксел ръководство", твърди Службата за външно разузнаване на Русия.

Кремъл нарече Евромайдана в Украйна от 2014 г. спонсориран от чужбина преврат

Според службата обаче "успешно изпробваният от Запада в много страни сценарий на „цветна революция“ се проваля в Сърбия". Причините за това, според Службата за външно разузнаване на Русия, са "запазените в местното общество силни патриотични настроения, обединяващото влияние на Сръбската православна църква, както и споменът за агресията на НАТО и бомбардировките на страната, причинили разпадането й".

Според руската служба „евроелитите са решени да използват годишнината от трагичните събития в Нови Сад на 1 ноември, които станаха повод за протестите, за да наклонят ситуацията в своя полза“. Службата посочва, че се поставя акцент върху „промиването на мозъците“ на сръбската младеж и рекламирането на така нареченото „светло европейско бъдеще“, а особена роля е отредена на „уж независими медии“. Тяхната „независимост“ се предполага да се укрепи с „демократични“ европейски пари, посочва руската Служба за външно разузнаване.

Лавров: Събитията в Грузия много приличат на киевския „майдан“

Според получените данни в СВР, по линията на свързаните с Брюксел неправителствени организации (НПО) солидно финансово подпомагане получават сръбските новинарски портали FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR (което излиза на български и сръбски език от 9 години), Storyteller, както и НПО Link.

В Брюксел разчитат, че финансовото подпомагане на медиите и неправителствените организации ще позволи да се мобилизира протестиращият електорат, да се изкарат хората на улиците и да се завърши „сръбският Майдан” по многократно изпитан сценарий, посочва пресбюрото на Службата за външно разузнаване на Русия в публикуваната днес информация на сайта си.

Реакции

Независимата асоциация на журналистите на Сърбия категорично защитава и подкрепя журналистите от медиите в Сърбия, обект на опасни и неоснователни твърдения, направени в изявлението на Службата за външно разузнаване на Руската федерация, които се отнасят до предполагаемата роля на определени местни и национални медии и Европейския съюз в антиправителствените протести, се казва в декларация на асоциацията, публикуван на сайта й.

"Журналистите от гореспоменатите медии в Сърбия отразяват протестите професионално и е тяхно задължение да предоставят на обществеността точна и пълна информация за важни събития. Изявления като това обаче, които внушават чуждестранни конспирации без доказателства, излагат журналистите и медиите на пряка опасност", казват още от професионалната асоциация и добавят, че вече са потърсени от колеги, които се страхуват за безопасността си и които "чувстват допълнителен натиск при изпълнение на работата си."

Публикуваното прессъбщение на Руската разузнавателна служба е пряка намеса на Русия във вътрешните работи на Сърбия, обяви заместник-председателят на Партията на свободата и справедливостта Борко Стефанович.

„Няма европейски план, нито сръбски майдан, цветна революция и подобни глупости, които се опитват да скрият факта, че самите граждани на Сърбия искат свобода, отговорност, закон и затвор за крадци и убийци. Ние ще се преборим за това!“, каза опозиционният политик в социалната мрежа Екс.

„Службата за външно разузнаване на Руската федерация, ръководена от Сергей Наришкин, обяви, че службите на страните от ЕС подготвят "майдан" в Сърбия, кървав като всеки друг "майдан". Питаме правителството на Сърбия какво трябва да се случи, за да спрете да ни водите към ЕС?“, обявиха в изявление пред ТАНЮГ от партията "Социалистическо движение", която е коалиционен партньор на управляващата Сръбската прогресивна партия.

Председателят на партия "Социалистическо движение" Александър Вулин бе вицепремиер в правителството с премиер Милош Вучевич, който подаде оставка в края на януари след нападение с бухалки от привърженици на Сръбската прогресивна партия над протестиращи студенти в Нови Сад.

В момента Вулин не е част от изпълнителната власт, а от май т.г. заема поста председател на Надзорния съвет на държавната газова компания „Сърбиягаз", която е под контрола на "Газпром".