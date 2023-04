The biggest and most powerful rocket ever built, Space X's Starship, launches in Texas before a "rapid unscheduled disassembly" during ascenthttps://t.co/hRvf4jIThd pic.twitter.com/XJ8YCayRF2 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 20, 2023

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

„Спейс Екс“ извърши успешен тестов полет на космически кораб за мисии до Марс (ВИДЕО)

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

на SpaceXвъв въздуха минути след изстрелването. Това съобщиха от SpaceX.екипа назана. И написанабешепо-малко от 10 минути преди планирания старт в понеделник поради неизправност в един от изпускателните клапани на горивната система.