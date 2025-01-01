Скрит тунел под Колизеума в Рим отново е достъпен за посетители. Днес, близо две хиляди години по-късно, той отвори врати. За историята на тунела и легендите, с които е свързан, разказва Бен Уидман от CNN.

Император Комод е главният злодей в епичната драма „Гладиатор“ на режисьора Ридли Скот. Ролята му беше изиграна от Хоакин Финикс, който в лентата се изправя срещу Ръсел Кроу.

След столетия посетителите на Колизеума за първи път ще могат да влязат в този дълго затворен подземен проход, носещ името на император Комод. Той е построен малко след завършването на Колизеума през 80-ата година след Христа. Проектиран е така, че императорът да стига до мястото си, без да има досег с обикновените хора - нещо важно, защото много от владетелите не били особено популярни.

Комод, който се смятал за превъплъщение на Херкулес, се интересувал повече от забавленията за народа, отколкото от 15-годишното си управление, което бележи началото на упадъка на Рим. Според някои историци именно в този 55-метров подземен проход някой се е опитал, безуспешно, да убие императора. Главният архитект на Археологически парк "Колизеум" смята, че това действително е мястото.

„Това е единственият коридор, който минава под арената, и ако нещо се е случило, то е било именно тук", каза Барбара Нацаро.

Колизеумът е построен върху нестабилна, водонаситена почва, което прави реставрацията му особено трудна. Според главния реставратор на прохода единственият начин за възстановяването му е бил чрез използване на древноримски строителни техники.

„Реставрирахме галерията, използвайки същите материали, които са използвали и римляните - вар, пясък и порцелан", обясни Анджелика Пуджа.

Миналата година повече от 14 милиона души са посетили Колизеума, но в прохода на Комод ще бъдат допускани само 24 души на ден.