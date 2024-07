Какво предизвика проблема?

Срив в IT системите в цял свят засегна милиони днес. Редица световни институции, потребители на услугите на "Майкрософт" (Microsoft) в целия свят съобщават за сривове само часове след като компанията обяви, че постепенно разрешава проблем, засягащ достъпа до приложенията и услугите "Майкрософт 365".Сред засегнатите са големи банки, медии и авиокомпании, предаде ВВС.Много от компаниите съобщават, че на компютрите им е излязъл- термин за екран с критична грешка на син фон, показван от Microsoft Windows и ReactOS операционни системи.Фирмата за IT сигурносттвърди, че е установила проблема, изолирала го е и "поправката е внедрена", съобщиха от SkyNews.„Crowdstrike работи активно с клиенти, засегнати от дефект при актуализация на съдържанието за Windows хостове. Тези на Mac и Linux не са засегнати", съобщиха от Crowdstrike."Това не е проблем със сигурността или кибератака", съобщиха от Crowdstrike.Френската агенция за IT сигурност (АНСИ) и германското правителство, че няма данни за кибератака.Според IT специалисти проблемът се дължи на грешка прина програмата за сигурност "" (Crowdstrike).Особено тежко засегната е, където полетите са спрени, в супермаркетите е настъпил, а телевизионните мрежи са останали в затруднено положение в ефир, тъй като авторекламата, графиката и компютрите саАвстралийският уебсайт за интернет сривове, докладвани от потребители,показва, че за проблеми съобщават Националната австралийска банка, телекомуникационната компания Telstra,, "Виза" (), "Ей Ди Ти секюрити" (ADT security), "Амазон" (), както и при авиокомпаниите "Американ еърлайнс" (), "Юнайтид" () и "Делта" ().Сред засегнатите в Европа са летищата в, които отмениха полети, в Прага, Брюксел и Единбург, където са засегнати отделни системи.„Полетите на летище Бранденбург в Берлин, Германия, бяха преустановени поради технически проблем“, предаде говорител на летището.„Има закъснения при чекирането и се наложи да бъдат отменени полетите до 10:00 ч. (09:00 ч. българско време)“, каза говорителят, като добави, че не може да каже кога ще бъдат възобновени.Други засегнати са британската телевизия, най-големите жп оператори във Великобритания, Лондонската фондова борса, нискотарифната авиокомпания "Райънеър" (), "Юроуингс" (Eurowings), САС (SAS), както и авиокомпания "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines), която има проблеми с резервирането на билети и чекирането за полети. За евентуални проблеми предупреждава и "Луфтханза" (Lufthansa).Американският щат Аляска предупреди, че, а има съобщения за засегнатаВключително и организаторите назаявиха, че са изпитали проблеми, свързани с глобалния IT срив. Проблемът възникна само седмица преди началото на игрите, предаде АФП.

Сериозните смущения в IT системите засегнаха и Нова Броудкастинг Груп. Работим усилено за възстановяване на всички услуги. Предварително поднасяме извинение на зрителите, в случай че бъдат засегнати части от нашите телевизионни програми.Според експерт в IT сферата днешният глобален срив в информационните технологии„Когато един доставчик на услуги в цифровата верига за доставки е засегнат, цялата верига може да се прекъсне, причинявайки мащабни прекъсвания“, казва Крис Димитриадис, главен директор по глобалната стратегия в ISACA. ISACA е международна професионална асоциация, фокусирана върху управлението на IT.„Този инцидент е ясен пример за това, което може да се нарече- една единствена точка на отказ, която оказва влияние върху живота на милиони хора в световен мащаб.“В резултат на това „лекарите не могат да преглеждат пациентите си, медиите не могат да излъчват новини, а пътниците са блокирани на летищата“, каза той.„Иронията е, че фирмите за киберсигурност също са част от веригата за доставки и същите тези фирми, които се борят за установяване на киберустойчивост, могат и сами да станат жертви, засягайки непрекъснатостта на услугите“, каза Димитриадис.„Въпреки че все още очакваме повече подробности за инцидента, това, което знаем, е, че“, добави Димитриадис. „Ако не успеем да се подготвим, това само ще се повторя.“