Срив в IT системите в цял свят засегна милиони. Редица световни институции, сред които, съобщават, че са били засегнати от, предаде BBC. Много от компаниите съобщават, че на компютрите им са излезлижаргонен термин за екран с критична грешка, показван от Microsoft Windows и ReactOS операционни системи на син фон. Според IT специалисти проблемът се дължи на грешка при актуализацията на програмата за сигурност "Краудстрайк" (Crowdstrike).Фирмата за IT сигурност Crowdstrike твърди, че е установила проблема, изолирала го е и, съобщиха от SkyNews.„Crowdstrike работи активно с клиенти, засегнати от дефект при актуализация на съдържанието за Windows хостове. Тези нане са засегнати", съобщиха от Crowdstrike."Това не е."засегнаха и. Работим усилено за възстановяване на всички услуги. Предварително поднасяме извинение на зрителите, в случай че бъдат засегнати части от нашите телевизионни програми.Сред засегнатите в Европа са летищата в, които отмениха полети, в Прага, Брюксел и Единбург, където са засегнати отделни системи, британската телевизия "СкайНюз", най-големите жп оператори във Великобритания, Лондонската фондова борса, нискотарифната авиокомпания "Райънеър" (Ryanair), "Юроуингс" (Eurowings), САС (SAS), както и авиокомпания "Търкиш еърлайнс" (Turkish Airlines), която има проблеми с резервирането на. За евентуални проблеми предупреждава и "Луфтханза" (Lufthansa).Американският щат Аляска предупреди, че, а има съобщения за засегната Лондонска фондова борса.Особено тежко засегната е, където полетите са спрени, в супермаркетите е настъпил, а телевизионните мрежи са останали в затруднено положение в ефир, тъй като авторекламата, графиката и компютрите са отказали.Причината за прекъсването не е ясна, но много от засегнатите го свързват сВ официална актуализация на услугата Microsoft 365, публикувана в X по-рано през деня, се казва, че „, който оказва влияние върху способността на потребителите да имат достъп до различни приложения и услуги на Microsoft 365“.Говорител на Microsoft обаче заяви, че „повечето услуги са били“ през деня.Говорител на австралийския министър на вътрешните работи заяви, че прекъсването изглежда е свързано с проблем в глобалната фирма за киберсигурност, а органът за наблюдение на киберсигурността в страната заяви, че няма информация, която да предполага, че става въпрос за атака.„По наша настояща информация това прекъсване е свързано с, използвана от засегнатите компании“, се казва в изявлението им.Reuters се позовава на източници, според коитое претърпяла срив, а властите в Аляска заявиха, че много центрове за спешни повиквания и повиквания, които не са свързани със спешни случаи, не работят правилно.Междувременно на летището в Сидни информацията изчезна от таблата за заминаване. В съобщение до пътниците на вътрешния терминал нискотарифният превозвачзаяви, чеозначава, че не може даVirgin Australia също съобщи на пътниците си, че полетите са„Полетите на летище Бранденбург в Берлин, Германия, бяха преустановени поради“, предаде говорител на летището.„Има закъснения прии се наложи да бъдат отменени полетите до“, каза говорителят, като добави, че не може да каже кога ще бъдат възобновени.Потребителите на социалните медии съобщават за опашки в магазини като Woolworths, където системите за плащане не работят.Австралийският уебсайт за интернет сривове, докладвани от потребители,показва, че за проблеми съобщават Националната австралийска банка, телекомуникационната компания Telstra, Google, "Виза" (Visa), "Ей Ди Ти секюрити" (ADT security), "Амазон" (Amazon), както и при авиокомпаниите "Американ еърлайнс" (American Airlines), "Юнайтид" (United) и "Делта" (Delta).