Земетресение с магнитуд 5,8 беше регистрирано в Северен Пакистан, при което загина най-малко един човек, а десетки кирпичени къщи бяха повредени, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

В изявление регионалното правителство на високопланинския регион Гилгит-Балтистан заяви, че земният трус е причинил щети предимно в долината Хунза. Земетресението, усетено и в няколко региона в северозападната част на страната, е предизвикало земни свлачища в Хунза и близките градове, които са блокирали няколко пътища, се добавя в изявлението.

Според местните власти спасителните екипи все още събират информация за пострадалите и щетите.

Епицентърът на земетресението е бил в контролираната от Пакистан част на Кашмир, съобщи Пакистанската метеорологична служба.

Пакистан е разположен в активна сеизмична зона и в него често се регистрират земетресения.

Трус с магнитуд 7,6 през 2005 г. стана причина за смъртта на хиляди хора в Пакистан и Кашмир, който е разделен между Пакистан и Индия, отбелязва АП.