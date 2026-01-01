Правителството в Богота обяви извънредно положение след разрушителното земетресение, разтърсило по-рано днес Колумбия.

Броят на загиналите при днешното земетресение в Колумбия достигна 240, заяви колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля в обръщение към колумбийците, съобщиха агенциите.

Той добави, че 87 души са ранени и че десетки сгради са рухнали.

Силно земетресение разтърси днес западната част на Колумбия и съседен Еквадор, като принуди местните жители да напуснат домовете си и административните сгради, предаде Асошиейтед прес.

Най-малко 20 души са загинали при земетресението, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

БГНЕС

Жертвите в град Перейра са 18, а други хора са блокирани под срутени сгради, каза кметът на населеното място Маурисио Саласар.

В град Манисалес са загинали двама души, съобщи кметът Хорхе Едуардо Рохас.

Десетки сгради рухнаха в градове в Западна Колумбия след мощното земетресение, съобщи Асошиейтед прес.

БГНЕС

Геоложката служба на САЩ и Колумбийската геоложка служба съобщиха, че магнитудът на земния трус е бил 7,4, макар и на относително голяма дълбочина.

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

И двете служби посочиха, че епицентърът е бил в района на град Сан Хосе дел Палмар, населено място на около 250 мили (400 километра) западно от Богота, столицата на Колумбия.

Кметът на Кали – един от най-големите градове в Колумбия – Алехандро Едер заяви, че според предварителните данни най-малко 20 сгради са се срутили, като има хора, затрупани под отломките.

Геолофизичният институт на САЩ заяви, че земетресението е било на дълбочина от 107 километра. Било е усетено и в съседните Еквадор и Панама, въпреки че там се съобщава за минимални щети.

Геофизичният институт на Колумбия заяви, че това е "земетресението с най-голям магнитуд, регистрирано в Колумбия за последните десет години", и е било последвано от два вторични труса с магнитуд 2,8 и 4,8.

Властите съобщиха, че полетите са спрени на летищата в Манисалес, Кибдо, Армения, Картаго и Буенавентура и Перейра.

Земетресенията предизвикаха страх у много хора в Колумбия, че може да се повтори картината от съседна Венецуела, която бе опустошена от два силни последователни труса в края на юни, разрушили стотици сгради и отнели живота на над 5000 души.

В Перейра снимки и видеоклипове, публикувани от местни медии, показват как части от тавана на летището падат върху пътници, които се подслоняват и крещят, и хора, бягащи през развалините в паника.

Трусът идва след две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 във Венецуела в края на юни, отбелязва АП.

БГНЕС

Двете земетресения разрушиха стотици сгради и отнеха живота на повече от 5000 души.