Сили на САЩ са свалили днес множество дронове за еднократна атака, изстреляни от райони, контролирани от бунтовниците хуси в Йемен, предаде агенция Ройтерс.
Кои са йеменските бунтовници хуси, похитили кораба с двама българи в екипажа
Централното американско командване съобщи в „Екс“, че дроновете са били свалени от американски военен кораб, който патрулира в Червено море. Корабът и екапижът не са понесли щети и наранявания.
Кои са йеменските бунтовници хуси, похитили кораба с двама българи в екипажа
Централното американско командване съобщи в „Екс“, че дроновете са били свалени от американски военен кораб, който патрулира в Червено море. Корабът и екапижът не са понесли щети и наранявания.