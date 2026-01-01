Белгийската полиция съобщи в четвъртък, че шестима души са ранени, двама от които критично, при нападение с нож по време на кюрдска демонстрация близо до операта в град Антверпен.

Властите са арестували четирима души, а всички жертви са откарани в болница, каза говорителят на полицията в града Воутер Бруйнс пред АФП.

Мотивът за нападението все още не е установен.

От полицията съобщиха, че версията за терористична атака е отхврълена и че служителите преглеждат записи от охранителни камери, за да се уверят, че няма други заподозрени.