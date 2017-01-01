Семейството на Лю Сяобо отказва той да бъде интубиран

Китай освободи от затвора нобеловия лауреат Лю Сяобо
След три дни интензивно лечение "пациентът е с дихателна недостатъчност", съобщи Първа университетска болница в североизточния град Шънян. В изявление болницата уточнява, че обяснила на семейството необходимостта от интубация, но то отказало.
Nobel Peace Prize laureate #LiuXiaobo now has life-threatening respiratory failure. China's treatment of him has been brutal. pic.twitter.com/XJotqgGcjY— Andrew Stroehlein (@astroehlein) July 12, 2017
Болницата заяви, че Лю Сяобо вече е в състояние, което застрашава живота му.
Привърженици на най-известния китайски политически дисидент и редица западни правителства призоваха той да бъде освободен, за да отиде да се лекува в чужбина, отбелязва АП.
China's imprisoned Nobel laureate Liu Xiaobo is suffering from organ failure, hospital says https://t.co/1QQoH21oYU pic.twitter.com/iAvuAr1s4I— Bloomberg (@business) July 12, 2017