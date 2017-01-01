Семейството на Лю Сяобо отказва той да бъде интубиран

Китай освободи от затвора нобеловия лауреат Лю Сяобо

Nobel Peace Prize laureate #LiuXiaobo now has life-threatening respiratory failure. China's treatment of him has been brutal. pic.twitter.com/XJotqgGcjY — Andrew Stroehlein (@astroehlein) July 12, 2017

China's imprisoned Nobel laureate Liu Xiaobo is suffering from organ failure, hospital says https://t.co/1QQoH21oYU pic.twitter.com/iAvuAr1s4I — Bloomberg (@business) July 12, 2017

на китайския дисидентотказа той да бъдеза поставянето му под командно дишане, съобщи болницата, в която носителят на Нобеловата награда за мир бе приет с рак в терминална фаза, предаде Франс прес.След три дни интензивно лечение "пациентът е с дихателна недостатъчност", съобщи Първа университетска болница в североизточния град Шънян. В изявление болницата уточнява, че обяснила на семейството необходимостта от, но то отказало.Освен от рак в терминален стадий Лю страда от бъбречна недостатъчност и септичен шок, а в тялото му са се образували кръвни съсиреци, предаде Асошиейтед прес.Болницата заяви, чевече е в състояние, което застрашава живота му.Привърженици на най-известния китайски политически дисидент и редица западни правителства призоваха той да бъде освободен, за да отиде да се лекува в чужбина, отбелязва АП.