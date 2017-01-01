Свят

Семейството на Лю Сяобо отказва той да бъде интубиран

Лиу Сяобо
Лиу Сяобо / Guliver/Getty Images
Семейството на китайския дисидент Лю Сяобо отказа той да бъде интубиран за поставянето му под командно дишане, съобщи болницата, в която носителят на Нобеловата награда за мир бе приет с рак в терминална фаза, предаде Франс прес.

Китай освободи от затвора нобеловия лауреат Лю Сяобо

След три дни интензивно лечение "пациентът е с дихателна недостатъчност", съобщи Първа университетска болница в североизточния град Шънян. В изявление болницата уточнява, че обяснила на семейството необходимостта от интубация, но то отказало.
Освен от рак в терминален стадий Лю страда от бъбречна недостатъчност и септичен шок, а в тялото му са се образували кръвни съсиреци, предаде Асошиейтед прес.

Болницата заяви, че Лю Сяобо вече е в състояние, което застрашава живота му.

Привърженици на най-известния китайски политически дисидент и редица западни правителства призоваха той да бъде освободен, за да отиде да се лекува в чужбина, отбелязва АП.

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