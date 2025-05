Самолет се е разбил в квартал на Сан Диего в мъгливо време, запалвайки около 15 къщи, съобщи "Си Ен Ен". Жителите, обитаващи района, се се евакуирали, заявиха властите в щата Калифорния. Най-малко един човек е загинал, а точният брой на ранените все още не е ясен

„Има гориво от самолета навсякъде. Основната ни цел е да претърсим всички тези къщи и да изведем всички хора оттам“, каза помощник-началникът на пожарната Дан Еди по време на пресконференция.

Говорител на пожарната в Сан Диего съобщи, че самолетът Cessna 550 „се е разбил близо до летище Montgomery Executive Airport около 03:45 ч. (местно време) в четвъртък (22 май)“.

SMALL PLANE CRASHES INTO SAN DIEGO NEIGHBORHOOD: A Cessna 550 aircraft crashed into a residential area near Montgomery-Gibbs Executive Airport in San Diego, setting 15 homes on fire and prompting evacuations across several blocks. The crash occurred during dense fog conditions… pic.twitter.com/A6x3GGkdO1