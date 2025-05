Папа Лъв XIV, първият американски папа в историята, направи първото си назначение на епископ в САЩ, след като избра Майкъл Фам за епископ на Сан Диего, щата Калифорния, предаде Асошиейтед Прес.

58-годишният Фам сега е спомагателен епископ в епархията. Той ще попълни празното място, което остана, след като по-рано тази година папа Франциск назначи кардинал Робърт Макелрой за архиепископ на Вашингтон, окръг Колумбия.

Фам, който е родом от Дананг, Виетнам, е ръкоположен за свещеник в епархията Сан Диего през 1999 г. и е въздигнат в сан епископ през 2023 h. Той отговаря за програмите за етническите групи в епархията и от март е основният ѝ администратор. Епархията в Сан Диего наброява около 1,3 милиона католици от общо население от около 3,5 милиона души, по информация от Конференцията на католическите епископи в САЩ.

