Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу се срещна с представители на афганистанското правителство в Кабул, като ги увери, че Москва скоро ще премахне талибаните от списъка си със забранени организации.

Откакто талибаните се върнаха на власт през 2021 г., посещенията на чуждестранни официални лица са редки, тъй като никоя държава все още не е признала официално правителството на бившата бунтовническа група.

Кабул прави все по-големи дипломатически усилия към регионалните си съседи, наблягайки на сътрудничеството в областта на икономиката и сигурността.

Sergey Lavrov had been trying to secure a visit of a security official from Putin's circle to Afghanistan for a long time now & it seems Putin has finally sent Sergei Shoigu. Official removal of Taliban as an outlawed Group in Russia is now most likely to happen very soon. pic.twitter.com/tutMKLLygz