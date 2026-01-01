Русия обмисля да ескортира кораби от т.нар. „сенчест флот“ с военни съдове. Това заяви съветникът на руския президент Владимир Путин Николай Патрушев на фона на засилен западен контрол върху мрежата, използвана за заобикаляне на санкциите, съобщи „Киев Индипендънт“.

Патрушев посочи, че руската морска дейност е изправена пред нарастващи заплахи и обвини някои държави в „безпрецедентна кампания“ срещу кораби, превозващи товари от руски пристанища.

„Някои страни просто се увлякоха в лов на танкери, сухотоварни и контейнерни кораби“, заяви той.

Съветникът даде за пример предполагаема атака срещу руски танкер за втечнен природен газ в Средиземно море, която Москва определя като „акт на международен тероризъм“.

Според него рискът от саботажи и атаки срещу кораби, свързани с Русия, остава висок, поради което се разработват допълнителни мерки за сигурност. Сред тях са мобилни огневи екипи, специално защитно оборудване и евентуален военноморски съпровод на търговски съдове.

Изявленията идват на фона на засилени действия на европейски държави срещу руския „сенчест флот“ — мрежа от танкери със скрита собственост или под чужди флагове, използвани за износ на петрол въпреки санкциите.

През последните месеци страни като Франция, Германия и Италия предприеха мерки срещу такива кораби, а Швеция наскоро задържа заподозрян съд в Балтийско море. Западни представители предупреждават, че флотът може да бъде свързан и с по-широки руски хибридни операции в Европа.