Танкер от руския "сенчест флот", блокиран край френското крайбрежие и заподозрян в участие в прелитане на дронове над Дания, е извършил "много сериозни нарушения", заяви Еманюел Макрон, след като френските власти започнаха съдебно разследване по случая, предаде Франс прес.

"Екипажът е извършил много сериозни нарушения, които оправдават текущото съдебно производство", заяви френският президент, без да дава повече подробности, в кулоарите на европейската среща на върха в Копенхаген.

След доклад на френския военноморски флот, френското правосъдие е започнало разследване за "неспособност да се докаже националността на кораба/на флага, под който плава" и за "отказ на екипажа да съдейства", заяви пред AФП прокурорът от Брест Стефан Келенбергер.

Носещ имената "Пушпа"("Pushpa") или "Борокай" ("Boracay"), корабът с дължина 244 метра, плаващ под флага на Бенин, е подложен на европейски санкции, защото принадлежи към руския "сенчест флот", използвана от Москва за заобикаляне на западните санкции срещу продажбите ѝ на петрол.

Той също така е заподозрян в участие в неотдавнашните мистериозни полети на дронове, които нарушиха датското въздушно движение, отбелязва специализираният уебсайт "Меритайм екзекютив" (The Maritime Executive), който твърди, че корабът може да е бил използван като "стартова платформа" или "примамка".

Когато беше попитан по този въпрос, френският президент призова да се проявява "изключителна предпазливост" по темата.

Тези прелитания на дронове поставиха Дания, която сега е домакин на срещата на върха на Европейския съюз и на разширената европейска среща на върха в четвъртък, под силен натиск, както и Европа, която е изправена пред нарастващо напрежение с Русия.

Произходът на дроновете остава неизвестен, но датските власти бързо обвиниха Русия, обвинявана вече, че стои зад нахлуването на около 20 дрона в полското въздушно пространство в началото на септември и на три изтребителя в естонското въздушно пространство няколко дни по-късно.