Русия и Украйна си размениха тела на убити войници, съобщи пред руското издание РБК руският депутат Шамсаил Саралиев, цитиран от Ройтерс.

Москва е предала на Киев телата на хиляда убити украински войници срещу 41 мъртви руснаци, уточни Саралиев.

Размяната на тела на убити бойци остава една от малкото сфери на сътрудничество между Русия и Украйна от началото на пълномащабната офанзиива на Русия срещу съседната ѝ страна преди повече от четири години, отбелязва Франс прес.

April 9, 2026

Видео, разпространено в приложението "Телеграм", показва представители на Червения кръст, които наблюдават размяната.

През март Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) съобщи, че съдейства за размяната между Киев и Москва на около хиляда тела месечно, повечето от които на войници.